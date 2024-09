Gillé et Vliegen offrent la victoire à la Belgique face aux Pays-Bas à l'issue du double

Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 32 en double) ont remporté le double décisif de la confrontation entre la Belgique et les Pays-Bas, dans le premier duel de la phase de poules de la Coupe Davis, mardi à Bologne. Le duo a remporté une bataille de près de trois heures face à Wesley Koolhof et Botic van de Zandschulp (ATP 16 et 154 en double), 4-6, 7-6 (7/5), 6-4.