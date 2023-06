Gillé et Vliegen ont "toujours gardé les pieds sur terre"

Sander Gillé (ATP 40) et Joran Vliegen (ATP 41) se sont donc qualifiés pour leur première finale d'un tournoi du Grand Chelem ensemble, jeudi à Roland Garros, à la suite d'une victoire 6-4, 7-5 contre le Néerlandais Matwe Middelkoop (ATP 23) et l'Allemand Andreas Mies (ATP 29). Un bel exploit, alors qu'ils n'étaient pas têtes de série.

"J'ai toujours été persuadé que nous avions le niveau pour aller loin dans ce genre de tournoi", a expliqué Sander Gillé à Belga. "Et je suis très heureux que nous avons pu le montrer. Peut-être que nous avions simplement encore besoin de grandir et d'acquérir plus d'expérience. C'est un processus par lequel il faut passer. Cela fait sept ans que nous jouons ensemble et nous nous connaissons très bien. Nous n'avions pas hérité d'un tirage facile, avec un premier tour contre les Croates Mektic et Pavic, mais cette victoire nous a donné confiance. La clé, c'est que nous avons toujours gardé les pieds sur terre et que nous sommes restés très calmes, peu importe l'enjeu ou les circonstances."

Samedi, pour le titre, le droitier de Hasselt et le gaucher de Maaseik se mesureront à la paire formée par le Croate Ivan Dodig (ATP 8) et l'Américain Austin Krajicek (ATP 5), finalistes l'an dernier.