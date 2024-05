Gillé et Vliegen qualifiés en 59 minutes: "Nous ne pensons pas encore à Roland-Garros"

Sander Gillé (ATP 19) et Joran Vliegen (ATP 19) étaient satisfaits, vendredi, d'avoir réussi leur entrée en lice en double au tournoi ATP Masters 1000 sur terre battue de Rome. Les Limbourgeois se sont qualifiés en 59 minutes en battant 6-4 et 6-2 se sont imposés en deux sets 6-4, 6-2 contre les Italiens Jacopo Bilardo (ATP 990) et Giorgio Ricca (ATP 256), bénéficiaires d'une wildcard.

"Ce ne fut pas un match si évident", a confié Sander Gillé après la victoire. "Nos adversaires étaient d'un niveau inférieur à ceux que nous rencontrons d'habitude et il n'était dès lors pas si évident d'entrer dans un rythme. Le timing est tout à fait différent. Nous avons toutefois très bien servi et saisi parfaitement les occasions qui se sont présentées (3 balles de break converties sur 4, ndlr.). Nous avons signé une victoire convaincante et nous espérons parvenir à maintenir notre niveau de jeu le plus haut possible."

C'est qu'avec le tournoi de Rome, Sander Gillé et Joran Vliegen entament la dernière ligne droite avant Roland-Garros. Finalistes l'an dernier sur la terre battue parisienne, ils espèrent évidemment briller à nouveau, mais sont surtout concentrés sur la suite de leur parcours dans la capitale italienne.