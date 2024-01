Gillé, malade avant son entrée en lice en double : "J'espère que j'aurai assez d'énergie"

Sander Gillé (ATP 26) et Joran Vliegen (ATP 26) entameront ce mardi dans l'inconnu leur cinquième Open d'Australie à Melbourne. Les Limbourgeois, têtes de série N.15 du tableau, doivent en effet composer avec l'état de santé du droitier de Hasselt, souffrant depuis quelques jours, alors qu'ils affronteront la paire formée par le Tchèque Tomas Machac (ATP non classé en double) et le Chinois Zizhen Zhang (ATP 625).

"Cela fait quelques jours que je suis malade", a confié Sander Gillé à Belga. "Je me sens fatigué et misérable. Nous entamons donc ce tournoi avec zéro attente, car je ne sais pas dans quel état je me présenterai sur le terrain demain. Faire pire que les années précédentes n'est de toute manière pas possible (ils avaient été éliminés au premier tour, ndlr), donc nous n'aurons rien à perdre. Nous ne savons absolument rien de nos adversaires. Nous ne les avons encore jamais vu jouer, ni en simple, ni en double. Nous allons dès lors devoir nous comporter comme contre Khachanov et Rublev."

L'Open d'Australie est le Grand Chelem qui a le moins bien réussi à Sander Gillé et Joran Vliegen, avec pour meilleur résultat une seule présence au deuxième tour, en 2020. Encouragés par une accession en finale au tournoi ATP 250 de Hong Kong, début janvier, les finalistes de Roland-Garros espèrent toutefois combler cette lacune.