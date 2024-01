Gillé, qui pourrait affronter Vliegen en mixte : "Ce serait la première fois. Et amusant"

"Je me sens chaque jour un peu mieux, mais je suis encore loin d'être à 100%", a-t-il confié à Belga après la victoire 6-2, 6-4 contre les Australiens Max Purcell (ATP 33) et Arina Rodionova (WTA 639). "J'étais déjà fort épuisé après le premier set. J'avais déjà pu jouer une fois dans la Rod Laver Arena il y a quelques années contre les Australiens Stosur et Ebden. Ici, il s'agit de ma première victoire. Le court est très grand et c'était sympa de pouvoir jouer devant tant de monde dans les tribunes."

Hasard du tirage au sort, Sander Gillé pourrait retrouver de l'autre côté du filet au deuxième tour Joran Vliegen (ATP 26), son ami et partenaire en double messieurs. Le gaucher de Maaseik est en effet aussi inscrit en double mixte à Melbourne, où il fait équipe avec la Japonaise Ena Shibahara (WTA 14).