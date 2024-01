Gillé sera "content de retrouver" Vliegen "du même côté du filet dès la semaine prochaine"

Sander Gillé (ATP 26) a donc remporté lundi soir le duel qui l'opposait à son ami et partenaire Joran Vliegen (ATP 26) au deuxième tour du double mixte à l'Open d'Australie. Avec l'Allemande Laura Siegemund (WTA 5), le droitier de Hasselt s'est imposé 6-4, 6-4 dans la 1573 Arena contre le gaucher de Maaseik et la Japonaise Ena Shibahara (WTA 14).

"Ce fut un match difficile", a-t-il confié à Belga après la victoire. "Cela faisait bizarre aussi de se voir l'un en face de l'autre, alors que nous sommes toujours côte à côte. Mais j'ai très bien joué du début à la fin. Et Laura a été très solide au service et en retour. C'est ce qui a fait la différence. Nous avons pu nous créer plus d'opportunités sur l'ensemble du match et avons de ce fait toujours eu l'ascendant. L'ambiance sur le court était professionnelle. Il n'y a pas eu d'échanges, pas de rigolades. Les quatre joueurs étaient motivés pour gagner. On sera toutefois content de se retrouver du même côté du filet dès la semaine prochaine."

Voilà Sander Gillé désormais en quart de finale à Melbourne. Il se mesurera ce mardi soir aux Australiens Jaimee Fourlis et Andrew Harris, bénéficiaires d'une invitation, qui ont battu leurs compatriotes Storm Hunter et Matthew Ebden, têtes de série n°1, 6-4, 7-6 (8/6).