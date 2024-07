Gillé-Vliegen, battus en deux tie-breaks au 2e tour à Wimbledon: "Nous méritions mieux"

Sander Gillé (ATP 29) et Joran Vliegen (ATP 29) étaient déçus, samedi soir, après leur défaite au deuxième tour à Wimbledon. Sur le Court n°15, les Limbourgeois, têtes de série n°14, se sont inclinés 7-6 (7/5), 7-6 (7/4) face au Britannique Lloyd Glasspool (ATP 45) et au Néerlandais Jean-Julien Rojer (ATP 26) après 1h45 de jeu.

"Ce fut un match difficile", a confié Sander Gillé à Belga après la défaite. "Nos adversaires se sont montrés très solides et ne nous ont pas fait le moindre cadeau. Nous étions pourtant bien entrés dans la partie et avions le dessus dans le premier set, mais ne sommes pas parvenus à forcer des balles de break. Le deuxième set a été plus équilibré, avec quelques beaux points. Les tie-breaks ont été similaires. Quelques bêtes fautes de notre part combinées à quelques coups de génie de leur côté ont fait la différence. Même si les attentes n'étaient pas très élevées, cela reste une déception, car nous avons affiché un bon niveau dans nos deux matches et méritions certainement mieux. Et qui sait ce qui aurait pu se passer ensuite ?"

Même si Sander Gillé est encore inscrit en double mixte à Wimbledon, avec l'Ukrainienne Nadiia Kichenok, les deux vont désormais tourner leur regard vers les Jeux Olympiques, fin du mois à Paris. Il s'agira de leur deuxième participation, après Tokyo en 2021, où ils s'étaient inclinés au premier tour.