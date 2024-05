Gillé-Vliegen battus par les N.1 mondiaux : "Nos adversaires étaient un niveau au-dessus"

Sander Gillé (ATP 19) et Joran Vliegen (ATP 19) étaient un peu déçus, jeudi, après s'être inclinés en quart de finale du double au tournoi ATP Masters 1000 sur terre battue de Rome. Sur le Court Pietrangeli, les Limbourgeois n'ont pas réussi à forger l'exploit contre l'Espagnol Marcel Granollers (ATP 1) et l'Argentin Horacio Zeballos (ATP 1), s'inclinant 6-2 et 7-6 (7/4) après 1h28 de jeu.

"Nos adversaires étaient un niveau au-dessus", a confié Sander Gillé à Belga après la défaite. "Ils forment non seulement la meilleure paire du monde à l'heure actuelle, mais en outre, tout leur a réussi. Bref, ce n'était pas la combinaison idéale. À Monte-Carlo, nous avions encore pu imposer notre jeu, mais ici, ils étaient les plus forts", a ajouté le droitier de Hasselt, qui était en réalité surtout frustré par la programmation des organisateurs. "Devoir attendre quatre jours entre deux matches est du jamais vu! On nous avait pourtant dit que nous jouerions mercredi, mais cela a été changé en dernière minute. Et cela a clairement joué en notre défaveur."

Sander Gillé et Joran Vliegen vont désormais prendre le chemin de la France, où ils participeront la semaine prochaine au tournoi ATP 250 de Lyon. L'objectif, peaufiner les derniers réglages avant Roland-Garros.