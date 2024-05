Gillé-Vliegen, contents d'avoir franchi le premier tour : "Ce fut une bagarre"

"Ce fut une bagarre", a confié Joran Vliegen à Belga après la qualification. "Nous avions en face de nous deux adversaires qui n'avaient rien à perdre et qui n'étaient entrés dans le tableau final que ce matin. Et ils ont aussi joué au-dessus de leur niveau. Surtout Martinez. Ils avaient un service très différent et ne nous ont rien donné en cadeau. Les conditions de jeu étaient également difficiles, avec le froid, le vent, la pluie. Mais bon, il y a peu de matchs faciles à ce niveau. Et nous sommes soulagés, peut-être, mais surtout contents d'avoir franchi ce premier tour. Nous avions une bonne attitude, tant avant qu'après l'interruption en raison de la pluie, et une bonne énergie."

"Safiullin est un joueur de simple que nous n'avons jamais rencontré", a poursuivi le gaucher de Maaseik. "Et jamais vu jouer non plus. Peers, nous le connaissons bien. Cela risque dès lors de ressembler au match que nous avions disputé à Monte-Carlo contre Melo et Zverev. Le joueur de simple qui retournera très bien. Et le spécialiste du double qui tâchera de faire la différence au filet. On va bien analyser leur match et venir avec une bonne tactique."