Gillé-Vliegen, éliminés par Machac-Zhang: "Rageant d'avoir cette poisse en Grand Chelem"

Déception pour Sander Gillé (ATP 26) et Joran Vliegen (ATP 26), mardi à Melbourne, au premier tour du double messieurs de l'Open d'Australie. Les Limbourgeois, têtes de série N.15, qui s'alignaient avec le droitier de Hasselt souffrant depuis plusieurs jours, se sont inclinés 6-4, 7-5 face à la paire formée par le Tchèque Tomas Machac (non classé en double) et le Chinois Zhizhen Zhang (ATP 625).

"C'est allé très vite", a confié Joran Vliegen à Belga. "Ils frappaient sur tout et servaient très bien. Il y avait aussi un vent tourbillonnant et le court était très rapide. Bref, c'était compliqué. Sander n'était évidemment pas dans son assiette. Il avait encore fait de la fièvre durant la nuit et s'est gavé de comprimés pour monter sur le court. Il a fait ce qu'il a pu, mais il n'a pas pu jouer à son niveau habituel. Que dire de plus ? C'est rageant d'avoir cette poisse dans un tournoi du Grand Chelem."

"Nous sommes montés sur le terrain et nous avons essayé, mais c'était loin d'être évident", a poursuivi le gaucher de Maaseik. "On ne savait pas à quoi s'attendre. On ne savait également pas comment les autres allaient se comporter, vu qu'il s'agit de deux joueurs de simple. On espérait malgré tout que certaines choses tourneraient en notre faveur, mais malheureusement, cela ne s'est pas produit. Et c'est dès lors compliqué de gagner ce match. Nous sommes encore tous deux engagés dans le double mixte. Ensuite, il y aura la Coupe Davis, puis les tournois de Rotterdam, Doha et Dubai."