Gillé-Vliegen, finalistes, croient "dur comme fer de pouvoir aller loin dans le tournoi"

Sander Gillé (ATP 18) et Joran Vliegen (ATP 18) sont de retour sur la terre de leurs exploits à Roland-Garros, où ils ont atteint la finale du double messieurs l'an dernier. Les Limbourgeois, têtes de série N.10, se mesureront au premier tour au duo formé par le Portugais Nuno Borges (ATP 367) et le Français Arthur Rinderknech (ATP 246), entrés dans le tableau grâce à leurs classements en simple.

Forts de leur somptueux parcours l'an dernier, ainsi que de leur titre au Masters 1000 de Monte-Carlo à la mi-avril, Sander Gillé et Joran Vliegen seront attendus au tournant sur la terre battue parisienne. L'effet de surprise ne jouera plus, mais ils ne se formalisent pas.

"Ce sera un bon premier test", a confié Sander Gillé dimanche à Belga. "Nous avons déjà rencontré Rinderknech, mais c'était avec Mahut l'an dernier en Coupe Davis à Hambourg. Et nous avions perdu. Nous avons également déjà croisé Borges, avec Cabral. Gagné une fois. Perdu une fois. Nous avons en tout cas de bonnes sensations depuis notre arrivée, vendredi. Cela rappelle évidemment de bons souvenirs. Et je pense que les conditions de jeu devraient nous convenir. Les courts sont généralement assez rapides ici".

"Nous ne pensons pas du tout au fait d'avoir cette finale à défendre", a poursuivi le droitier de Hasselt. "Il n'y a pas de pression supplémentaire. Notre titre à Monte-Carlo et les quelques victoires dans les tournois qui ont suivi nous ont mis dans une position telle que nous ne devons pas nous inquiéter d'une qualification pour les Jeux Olympiques ou de notre place à la Race. Nous pourrons donc jouer pleinement libérés pour essayer de signer le meilleur résultat possible ici à Paris. Nous sommes avides d'en découdre et croyons dur comme fer de pouvoir aller loin dans le tournoi".