Gillé-Vliegen pour la première fois au 3e tour : "Nous jouons avec beaucoup de confiance"

Sander Gillé (ATP 23 en double) et Joran Vliegen (ATP 25) étaient contents, lundi à Londres, d'être parvenus à se qualifier pour le troisième tour à Wimbledon. Sur le Court N.17, les Limbourgeois, têtes de série N.12, ont battu en deux manches 7-6 (7/5) et 6-4 la paire formée par le Monégasque Romain Arneodo (ATP 53) et l'Autrichien Sam Weissborn (ATP 52), finalistes du tournoi Masters 1000 de Monte-Carlo.

C'est la première fois que Sander Gillé et Joran Vliegen se hissent au troisième tour sur le gazon du All England Club. Les finalistes de Roland-Garros défieront désormais les Américains Nathaniel Lammons (ATP 34) et Jackson Withrow (ATP 39) pour une revanche de leur défaite en quart de finale à Majorque il y a dix jours.

"Nous sommes très concentrés et jouons avec beaucoup de confiance", a poursuivi le gaucher de Maaseik. "Nous ne donnons pas grand-chose à l'adversaire et parvenons nous-même à nous créer des opportunités. Il faudra tâcher de continuer. Lammons et Withrow jouent de manière très déliée, comme la plupart des Américains. Ils servent à fond tout le temps, ce qui fait qu'il risque d'y avoir peu d'échanges. Il faudra donc être très appliqué et saisir la moindre occasion qui se présentera."