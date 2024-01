Gillé-Vliegen, qui ont battu Rublev-Khachanov: "Nous nous sommes bien complétés au filet"

Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 25 en double) étaient satisfaits mardi soir de s'être hissés en demi-finale de leur premier tournoi de l'année, l'ATP 250 de Hong Kong. Les Limbourgeois, têtes de série N.1 du tableau, ont battu 6-3, 6-4 les Russes Andrey Rublev (ATP 5 en simple, 46 en double) et Karen Khachanov (ATP 15 en simple, 58 en double), lauréats du Masters 1000 de Madrid l'an dernier.

"C'est une belle victoire", a confié Joran Vliegen à l'issue de la rencontre. "Nous avons disputé un très bon match. Nous étions directement au taquet, ce qui nous a permis de prendre d'emblée le service de Rublev. Nous avons bien servi, essayé d'être le plus agressif possible sur les jeux de retour et peu donné. Ce n'était pas toujours évident, vu la puissance de leurs frappes. Leurs balles sont très lourdes, mais nous nous sommes bien complétés au filet. Cela fait plaisir."

Sander Gillé et Joran Vliegen auront désormais deux jours de repos avant de tenter de se qualifier pour leur 12e finale ensemble. L'an dernier, ils avaient déjà démarré en fanfare en triomphant au tournoi ATP 250 de Pune, en Inde, pour aller chercher le 6e de leurs 7 titres.