Gilles Arnaud Bailly honoré champion du monde chez les juniors pour l'année 2022

Bailly, 17 ans, a vécu une année 2022 de haute volée en atteignant la finale de deux tournois du Grand Chelem à Roland-Garros et à l'US Open. Il a également été champion d'Europe chez les moins de 18 ans et a terminé l'année en tant que N.1 mondial chez les juniors.

Le joueur du TC Visé est le premier Belge à être sacré champion du monde chez les juniors garçons. Kirsten Flipkens avait reçu pareille distinction chez les juniors filles en 2003 tout comme Nancy Feber et Laurence Courtois en double en 1992 et Elke Clijsters en double en 2002. Justine Henin (2003, 2006, 2007) et Kim Clijsters (2005) ont elles été sacrées chez les seniors.