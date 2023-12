Gilles-Arnaud Bailly jouera pour l'Université du Texas au printemps

L'objectif pour Bailly est de joueur de janvier à mai pour l'Université du Texas, où il rejoint son fère aîné Pierre-Yves. "Les études ne sont pas la priorité là-bas. Je veux surtout acquérir de nouvelles expériences. Je me réjouis de jouer beaucoup de matches de haut niveau avec l'équipe sur le terrain. Ce sera bon pour mon développement. Je ne pourrai pas jouer beaucoup de tournois ITF. Une fois que nous affronterons une équipe plus faible et qu'ils n'auront pas besoin de moi, je pourrai participer à un tournoi."

Bailly, qui vient de terminer sa première saison complète en tant que joueur professionnel, a pu ajouter ses deux premiers titres ITF (à Santa Margherita di Pula et à Antalya) à son palmarès en 2023. "J'ai eu une année changeante. L'objectif était d'acquérir de l'expérience. Sur le circuit pro, plusieurs adversaires m'ont donné le sentiment de vouloir montrer qu'un ancien numéro 1 en juniors est encore loin de leur niveau. Ces deux titres sont évidemment satisfaisants. J'espère qu'il y en aura d'autres l'année prochaine", a conclu Bailly.