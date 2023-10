Gilles-Arnaud Bailly rejoint Alexander Blockx au second tour des qualifications à Anvers

Il y aura deux Belges dans le tableau final de l'European Open. Outre David Goffin, qui a reçu une invitation pour le tableau final du tournoi ATP d'Anvers, Gilles-Arnaud Bailly ou Alexander Blockx sera en lice la semaine prochaine à la Lotto Arena. Les deux grands espoirs du tennis belge s'affronteront lundi au deuxième et dernier tour des qualifications de cette épreuve ATP 250 sur surface dure dotée de 673.630 euros.

Dimanche soir, Gilles-Arnaud Bailly (ATP 646) a validé son billet pour le second tour des qualifications en battant l'Espagnol Pablo Llamas Ruiz (ATP 132/N.6) en trois sets 7-6 (7/5), 5-7 et 7-6 (7/5) en 2 heures et 51 minutes.

Plus tôt dans la journée, Alexander Blockx (ATP 771) s'était hissé au deuxième tour des qualifications en écartant en deux sets 7-6 (7/3), 6-2 et 1h27 de jeu le Serbe Hamad Medjedovic (ATP 105), 2e tête de série des qualifications.