Gillé/Vliegen en finale : "Notre objectif n'a pas changé : se qualifier pour le Masters"

Sander Gillé et Joran Vliegen vont disputer dimanche la finale du tournoi ATP 250 de Hong Kong face au Croate Mate Pavic (ATP 32) et au Salvadorien Marcelo Arevalo (ATP 19), tête de série N.2.

Il s'agira de la 12e finale sur le circuit pour Sander Gillé, 32 ans, et Joran Vliegen, 30 ans, qui avaient déjà commencé l'année 2023 en fanfare en remportant le tournoi ATP 250 de Pune, en Inde. Les finalistes de Roland Garros tenteront dimanche d'aller chercher un 8e titre ensemble.

"Cela va être du costaud", a confié Joran Vliegen 25e mondial en double, tout comme son partenaire. "Ils forment un nouveau duo, mais ont déjà gagné des tournois du Grand Chelem. Ils servent tous deux très bien, Pavic suivant au filet et Arevalo privilégiant l'échange du fond du court. Nous devrons être très affûtés, oser rentrer dans le terrain et intercepter au filet afin de les empêcher de développer leur jeu. Nous sommes en tout cas prêts".

"Notre objectif pour 2024 n'a pas changé par rapport à l'an passé: se qualifier pour le Masters", a ajouté le gaucher de Maaseik. "Nous savons, après l'an dernier, ce qu'il faut réaliser pour y arriver, la constance qu'il faut afficher dans les prestations. Nous aurons toutefois la chance de pouvoir participer aux cinq premiers tournois Masters 1000 de la saison (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid et Rome), ce qui n'avait pas été le cas en 2023. Cela nous met dans une position plus favorable. Et après notre finale à Roland Garros, nous allons également tenter de décrocher un titre du Grand Chelem".