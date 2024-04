Gillé/Vliegen en finale: "Presque au même niveau qu'à Roland-Garros"

Sander Gillé (ATP 29) et Joran Vliegen (ATP 29) étaient ravis, samedi sur le rocher monégasque, après s'être qualifiés pour la finale du tournoi ATP Masters 1000 de Monte-Carlo. Les Limbourgeois ont écarté 7-5, 6-4 après 1h39 de jeu l'Espagnol Marcel Granollers (ATP 5) et l'Argentin Horacio Zeballos (ATP 6) têtes de série N.3, finalistes à Wimbledon et au Masters l'an dernier.

"C'est formidable", a confié Sander Gillé dans une première réaction à même le court après la victoire. "Nous ne les avions encore jamais battus. Je pense que nous avions déjà essayé cinq ou six fois. Je suis dès lors trop content d'y être enfin parvenu. C'est une superbe équipe. Chaque semaine, ils jouent tellement bien. C'est génial de les avoir battus ici en demi-finale à Monte-Carlo, un des plus beaux tournois du circuit".

C'est la toute première fois de leur carrière que Sander Gillé et Joran Vliegen atteignent la finale d'un tournoi ATP Masters 1000. Ils avaient déjà disputé deux demi-finales, à Madrid et à Toronto en 2021, s'inclinant respectivement contre les Croates Nicola Mektic et Mate Pavic, et l'Américain Rajeev Ram et le Britannique Joe Salisbury.