Goffin a encore battu Herbert et se qualifie en demi-finales à Montpellier: "Au tie-break, cela se joue à pas grand-chose"

David Goffin (ATP 10) s'est hissé vendredi soir pour la deuxième fois en demi-finales au tournoi ATP 250 indoor de Montpellier, doté de 542.695 euros, à la suite d'une nouvelle victoire contre son ami Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 67). Le Liégeois, 29 ans, tête de série N.2, n'a pas autant souffert que lors de l'Australian Open contre l'Alsacien, 28 ans, mais a tout de même dû batailler pour s'imposer 6-4, 7-6 (7/5).



"J'ai bien servi, j'étais plus agressif, j'ai essayé de prendre les choses en mains pour ne pas qu'il développe son jeu vers l'avant, là où il est le meilleur", a expliqué Goffin après sa qualification. "Il fait un jeu de retour incroyable au deuxième (NdlR : pour mener 4-1). Après, je reviens, et au tie-break, cela se joue à pas grand-chose. Il y a eu des matches à sens unique contre lui, mais aussi des matches difficiles, où il a eu sa chance et où il pouvait vraiment gagner. À chaque fois, j'ai des armes pour l'ennuyer. Peut-être que lorsqu'il doit y aller, quand il a une opportunité, soit je joue bien, soit il me donne deux, trois points".

Ce samedi, pour une place en finale, David Goffin rencontrera le Canadien Vasek Pospisil (ATP 132), qui retrouve des couleurs après une opération au dos, en janvier 2019, pour se débarrasser d'une hernie discale. Le droitier de Vernon, 29 ans, qui avait déjà été brillant lors des Davis Cup Finals, en novembre dernier à Madrid, battant notamment l'Italien Fabio Fognini (ATP 12), a profité de l'abandon d'un autre Français, Richard Gasquet (ATP 58), blessé aux abdominaux alors qu'il menait 6-1, 1-0. "Ce ne sera pas un match facile contre Pospisil", a-t-il ajouté. " Il faudra que je fasse bouger pour qu'il ne puisse pas développer son jeu". Il s'agira du deuxième duel entre le N.1 belge et le N.5 Canadien, David Goffin ayant remporté le premier au tournoi ATP Masters 1000 de Cincinnati en 201, 7-5, 1-6, 7-6 (8/6)