Goffin au deuxième tour des qualifications: "Je veux retrouver un haut niveau de tennis"

"Je sens que j'ai ce feu en moi", a-t-il confié sur le site officiel du tournoi après sa victoire. "Je suis heureux de travailler, heureux d'améliorer à la fois ma condition physique et mon tennis. Je suis satisfait du niveau où je me situe à l'heure actuelle", a ajouté le n°1 belge, qui a frappé 8 aces et 15 coups gagnants lors de ce premier match.

"Le but est de gagner deux matches supplémentaires et d'essayer de réintégrer le Top 100", a-t-il poursuivi. "J'y travaille et j'espère qu'au fil des matches, je vais acquérir de la confiance et grimper dans la hiérarchie. Je veux retrouver un haut niveau de tennis. Je sais que je l'ai toujours dans la raquette. J'adore jouer au tennis et me pousser lors des entraînements. Je suis content des sensations que j'ai à l'entraînement et j'espère que ce n'est qu'une question de temps avant de les reproduire en match."