Goffin en demie malgré une alerte aux abdos: "J'ai très bien joué du fond du court"

"J'ai très bien joué, surtout du fond du court", a-t-il confié à Belga. "J'ai essayé d'être agressif dès le début, car c'est quelqu'un qui se déplace très bien. Il fallait donc que je prenne la balle tôt pour le faire courir. La fin du premier set a été plus difficile, car j'ai ressenti une petite douleur aux abdominaux et j'avais un peu peur de servir à fond. Mais comme j'étais très à l'aise pour le reste, j'ai décidé de continuer, tout en servant un peu moins à fond, mais avec plus de pourcentage. Et cela a bien fonctionné, vu que je n'ai plus perdu ma mise en jeu. Je suis très heureux de mon niveau, de la manière dont je sens la balle et de me retrouver évidemment en demi-finales."

Goffin affrontera samedi le jeune Estonien Mark Lajal (ATP 217), 20 ans, lucky loser des qualifications et vainqueur 6-7 (5/7), 6-4, 6-4 du Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 372).