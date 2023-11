Goffin, facilement au deuxième tour "La saison a été longue, mais je veux finir fort"

"Ce fut un excellent match", a-t-il confié à Belga après sa qualification. "Le début a été un peu compliqué (NdlR : il a été mené 1-3). Je ne le connaissais pas vraiment, mais j'avais vu qu'il pouvait jouer vite, prendre la balle tôt. À partir du moment où je suis revenu à 3-3, j'ai commencé à me sentir nettement mieux. Je touchais bien la balle du fond du court. Et c'est allé crescendo. Bref, je suis content. C'est une bonne entrée en matière dans le tournoi. J'ai très bien joué à Bergame (NdlR : en Italie où il atteint la finale, contre le Britannique Jack Draper). La manière dont j'ai joué là-bas et celle que je veux déployer. Je dois continuer dans cette voie".

"Je l'ai vu ces derniers jours. Il est sorti des qualifications", a-t-il poursuivi. "Il a déjà gagné trois matches et il a pu se familiariser avec les conditions de jeu. Je m'attends donc au même genre de match que lors de ce premier tour. On verra. Ce sera sans doute mon dernier tournoi. La saison a été longue, mais je veux finir fort. Le plateau est très relevé ici. Ce n'est pas évident de bien jouer en fin d'année, mais je me sens bien et je suis prêt à me battre pour rester ici jusqu'à la fin de la semaine".