Goffin heureux d'être en quart de finale: "Je me sens en pleine forme pour l'instant"

"Ce ne fut pas un match évident", a-t-il confié à sa sortie du court. "Harris est un très bon joueur. C'est quelqu'un qui sert très bien. Il fallait donc que je m'assure dans un premier temps de gagner mes jeux de service, puis d'essayer d'être le plus possible présent en retour, un peu comme un gardien face à un joueur qui va tirer un penalty en football. Et j'y suis parvenu. Ce fut un excellent match de ma part. J'étais très concentré, solide et agressif quand l'occasion se présentait. Et je suis très heureux d'avoir pu gagner en deux sets."

Contraint d'entamer une année tennistique hors du top 100 pour la première fois depuis dix ans, David Goffin aura aussi impressionné les Australiens par la vitesse de ses déplacements et sa couverture de terrain.