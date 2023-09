Goffin, lauréat de la première édition, souligne l'importance de tournois en Belgique

Le numéro 1 belge, qui a fait l'impasse sur la Coupe Davis le week-end dernier, avait expliqué vouloir se reconstruire à 100% avant de reprendre le chemin de la compétition. Le Liégeois, 32 ans, espère disputer l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de l'année en janvier, mais comme l'an dernier (victime d'une intoxication alimentaire), il pourrait se rabattre sur le rendez-vous belge en cas d'arrêt prématuré à Melbourne.

"Si ça peut se mettre pour moi, j'espère évidemment jouer mais ma priorité est de faire un beau parcours en Australie. Mais si je devais être de retour en Belgique, c'est toujours une belle possibilité de jouer, ça peut être une opportunité de faire des matchs et de passer une belle semaine", a confié David Goffin, 100e mondial, cité par les organisateurs. "Ce tournoi a aussi fait du bien aux jeunes joueurs comme Gauthier Onclin ou Raphaël Collignon qui, grâce à leur beau parcours, ont pris confiance. C'est extrêmement important d'avoir des tournois de ce calibre-là chez nous parce qu'il y en a très peu. Évidemment, il y a le tournoi d'Anvers qui est le plus gros en Belgique (l'European Open, un ATP 250 du 15 au 22 octobre à la Lotto Arena, ndlr), mais au-delà, il faut penser aux plus jeunes joueurs et à ceux qui recherchent un peu de confiance, comme c'était mon cas en début d'année. La catégorie ATP Challenger, c'est déjà du très haut niveau. On y voit des joueurs du top 100 et c'est la porte d'entrée vers le circuit ATP."