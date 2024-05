Goffin ne s'attendait pas à "autant de buzz" après déclarations sur l'attitude du public

"J'ai simplement dit ce que je pensais et j'étais surpris de voir autant de gens derrière moi", a-t-il poursuivi. "Autant de joueurs, autant d'entraîneurs, autant de personnes qui me soutenaient. Je ne savais pas que cela allait prendre des proportions comme celles-là, et faire autant le buzz, jusqu'à prendre des mesures dans le tournoi. J'étais à l'aise avec le fait de dire ce genre de chose. Le soutien du public est différent ici à Paris. Il y a plus d'excitation si je puis dire, peut-être un peu plus d'agressivité, si je peux utiliser le mot. Ce qu'a fait Amélie c'est bien, parce que s'ils continuent comme cela, on ne sait pas ce qu'il peut se passer. On ne sait pas où cela va s'arrêter, s'ils vont amener, je ne sais pas, des pétards. Oui, l'atmosphère a un peu changé."