Goffin, vainqueur au tie-break du 3e set: "Pas facile, mais il y a eu de bons passages"

"Je suis content de m'en être sorti", a-t-il confié après sa victoire. "C'était compliqué. Il y a eu des hauts et des bas, des moments où je jouais vraiment bien, où j'arrivais à passer au-dessus de lui, et dès que je me relâchais, il était là, il servait bien et était très solide du fond du court. Il n'a rien lâché. J'ai mené 4-2 au premier set et 4-1 au deuxième, et finalement je m'en sors après avoir dû effacer un break de retard au troisième. Ce n'était pas facile, mais il y a eu des bons passages, comme quand j'étais dos au mur. Je suis bien revenu. Et mon tie-break était bon. Cela jouait vite, même si c'était parfois décousu. Il y avait de bons échanges, je coupais bien les angles et j'essayais d'être agressif. Il y a donc du positif."

David Goffin, qui dispute son deuxième tournoi Challenger après un break d'un mois consécutif à son élimination au premier tour des qualifications à l'US Open, a aussi dû faire appel au kiné à un moment donné, pour une gêne à l'épaule.