Goffin veut se "reposer" avant d'aller à Bâle, Paris-Bercy et Metz

"C'était un peu trop juste de jouer la semaine prochaine", a-t-il expliqué après sa défaite. « J'ai eu beaucoup de matches. Cela a été un long tournoi ici. Il y a pas mal de fatigue. Je m'étais en fait inscrit à Stockholm sans savoir comment cela allait se dérouler à mon retour de la maternité.Il ne me semble pas très judicieux de rejouer tout de suite après être rentré. Il faut que je me repose un peu. Surtout qu'ensuite, j'irai aux qualifications de Bâle, puis à Paris-Bercy et à Metz. J'ai donc fait le choix de me reposer quelques jours."

Goffin a envie de terminer la saison de la meilleure des manières. Encore 100e mondial fin juillet, le Liégeois devrait pointer lundi au 53e rang de la hiérarchie mondiale, son meilleur classement depuis le mois d'avril 2023. Et ce n'est pas un pied de nez à ceux qui pensaient qu'il n'y arriverait plus.