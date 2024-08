Greet Minnen au dernier tour des qualifications

Greet Minnen a réussi à se hisser au second et dernier tour des qualifications pour le tournoi de tennis WTA 250 de Cleveland, tournoi joué sur surface dure et doté de 267.082 dollars. Samedi, au premier tour, la 74e joueuse mondiale a battu l'Américaine Hina Inoue (WTA 321) en deux sets 6-1, 7-6 (8/6). Le partie a duré 1 heure et 35 minutes.