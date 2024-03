Greet Minnen, battue au 3e tour par la Kazakhe Putintseva : "J'avais le match en mains"

"Cela s'est joué à trois fois rien", a-t-elle confié à Belga après sa défaite. "Elle a entamé la partie sur les chapeaux de roue, commettant très peu de fautes. Pour ma part, j'ai dû m'habituer au fait de rejouer dans l'obscurité. J'ai toutefois bien réagi dans le deuxième set, pour faire basculer le match. J'ai ensuite continué à être conquérante, mais j'ai malheureusement commis quelques fautes. Je ne peux toutefois rien me reprocher, car j'ai osé lâcher mes coups. Je savais que c'était une adversaire qui ramène beaucoup de balles et varie énormément. Il fallait la mettre sous pression. Je pense y être bien parvenue. J'avais le match en mains, mais il n'a pas tourné en ma faveur."

"Je pense avoir réussi à montrer mon niveau lors de cette tournée. Il y a beaucoup d'enseignements à retirer. Ce fut une tournée difficile, mais satisfaisante. Je sens que je peux réaliser plus et qu'il y a certainement des choses à faire contre les meilleures du circuit. Je dois continuer à me développer en tant que joueuse, mais aussi sur le plan mental, et cela me permettra de signer encore de beaux résultats."