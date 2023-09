Greet Minnen, battue en demi-finale par Wang: "J'ai tout essayé, mais la jauge était vide"

"J'ai tout essayé, mais la jauge était vide. Physiquement, c'était très dur, vu les matches très accrochés de ces derniers jours", a expliqué Greet Minnen. "Dans le deuxième set, j'étais vraiment en souffrance. Je ne parvenais plus à imprimer de la vitesse avec mon bras droit et je commençais à avoir un peu mal partout. J'ai tâché de trouver des solutions, en venant le plus souvent possible au filet, ce qui m'a permis de revenir dans le deuxième set (de 4-0 à 4-3, ndlr), mais elle a très bien servi sur la fin pour garder son break et conclure".

Il s'agissait de la première demi-finale de l'année pour Greet Minnen dans un tournoi WTA 250 et la deuxième de sa carrière après une accession dans le dernier carré à Prague en juillet 2021. Un résultat qui devrait la faire grimper à la 61e place mondiale, le meilleur classement de sa carrière.