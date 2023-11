Greet Minnen contente d'avoir "beaucoup travaillé sur le mental, cela a payé"

Victorieuse d'Anna Bondar (WTA 114), Greet Minnen était soulagée d'avoir rapporté à la Belgique un deuxième point face à la Hongrie. La Limbourgeoise se remettait ainsi à l'endroit après "un jour sans" samedi, selon son propre aveu, minée par le contexte émotionnel d'une première rencontre devant son public sous les couleurs belges et avec le statut de numéro 1 en l'absence d'Elise Mertens.

"On a beaucoup travaillé cette année sur le mental et je l'ai montré aujourd'hui, même si j'ai eu encore des hauts et des bas. Par rapport à hier, je voulais surtout retrouver du plaisir sur le terrain", a expliqué Greet Minnen à la presse.

Un samedi difficile, menée 1 set à zéro dimanche, puis manquant des occasions de faire le break dans les 3 premiers jeux de la Hongroise du set décisif, Greet Minnen a démontré qu'elle savait gérer la pression. "J'ai manqué des occasions, c'est vrai, mais d'un autre côté, je me les suis procurées alors qu'elle jouait vraiment bien. C'était mieux pour moi à partir du deuxième set où j'ai changé de tactique en jouant plus en coup droit pour la mettre sous pression. C'était un match de haut niveau".