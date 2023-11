Greet Minnen, dans un "jour sans", battue en entrée par la Hongroise s'est dit "frustrée"

Un break d'entrée de jeu de service de son adversaire aurait pu la mettre en confiance (0-2), mais Galfi a aligné quatre jeux d'affilée ensuite profitant des erreurs de la Belge qui s'est crispée. Le second set a vu la numéro 2 belge lâcher un peu plus ses coups, mais Galfi, bien installée dans la partie, n'a permis aucun retour de Minnen, déçue et surtout "frustrée", a-t-elle avoué.

"Peut-être le contexte a fait que j'étais plus nerveuse, mais pas trop en fait. Je n'ai pas joué un bon match, c'était plutôt un jour sans. Ce n'est pas comme si je n'avais pas mon tennis pour l'instant. C'était nouveau pour moi et j'ai manqué d'expérience. C'est le genre de match où je peux apprendre beaucoup et j'ai une nouvelle chance demain, ça c'est bien", a confié Greet Minnen en conférence de presse.