Greet Minnen éliminée au 1er tour des qualifications, Elise Mertens dans le tableau final

La Campinoise (N.1), 26 ans, 67e mondiale, a été surprise par l'Allemande Anna-Lena Friedsam (WTA 127), 29 ans, en trois sets: 2-6, 7-6 (7/4) et 6-4 au bout de deux heures et 18 minutes de jeu. La numéro 2 belge menait pourtant 2-6 et 1-3.

Greet Minnen reste cependant en Autriche pour disputer le double avec la Britannique Jodie Burrage.