Greet Minnen éliminée au deuxième tour 7-6 6-2 par l'Italienne Jasmine Paolini

La Campinoise de 26 ans n'a pas pu rivaliser avec l'Italienne Jasmine Paolini, 7e mondiale et tête de série N.7 au bout de deux sets 7-6 (7/5) 6-2 et 1 heure 33 minutes de jeu sur le Court N.1.

Le second set a été plus expéditif puisque Paolini a mené 4-0 avant de voir MInnen prendre deux jeux. La finaliste de l'édition 2024 de Roland-Garros n'a pas tremblé et a ensuite terminé le travail.

Minnen, 26 ans, disputait Wimbledon pour la quatrième fois de sa carrière. En 2022, elle avait atteint le deuxième tour. En 2021 et l'an passé, elle avait été éliminée au premier tour.

Également engagée en double dans ce tournoi, Minnen jouera aux côtés de la Britannique Heather Watson (WTA 50 en double), qu'elle a éliminée au premier tour en simple. Le duo belgo-britannique rencontrera les Américaines Sofia Kenin (WTA 38 en double) et Bethanie Mattek-Sands (WTA 28 en double), la paire tête de série N.14, jeudi.