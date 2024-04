Greet Minnen éliminée au premier tour par Naomi Osaka

La Campinoise de 26 ans a bien résisté le premier set avant d'être débordée 6-4 et 6-1 par la Japonaise Naomi Osaka, ancienne N.1 mondiale (46 semaines en 2019), lauréate de quatre titres du Grand Chelem (US Open 2018 et 2020, Open d'Australie 2019 et 2021).

Il s'agissait d'une première rencontre entre les deux joueuses âgée de 26 ans. Elle s'est achevée après 1 heure et 19 minutes de jeu.