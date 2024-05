Greet Minnen éliminée en demi-finale du double au Trophée Clarins malgré 3 balles de match

Greet Minnen (68e mondiale en double), 26 ans, et Heather Watson (WTA 45), 31 ans, ont été éliminées par la Roumaine Monica Niculescu (WTA 54), 36 ans, et la Chinoise Lin Zhu (WTA 126), 30 ans.

La partie s'est achevée sur le score de 6-0, 5-7 et 15/13 dans le super jeu décisif. Minnen et Watson ont hérité de trois balles de matches dans ce super tie break, mais avait déjà dû en sauver une à 5-4 dans le deuxième set et trois autres ensuite dans la dernière manche. Le tout au bout de 1 heure et 46 minutes de jeu.