Greet Minnen éliminée en quarts de finale

Greet Minnen a été éliminée en quarts de finale du tournoi de tennis WTA 125 de Rouen, joué sur surface dure et doté de 115.000 dollars, vendredi en France.

Minnen, 62e mondiale et tête de série N.1 du tournoi, a été battue en deux sets 6-4, 6-3 par la Roumaine Jaqueline Cristian, 100e mondiale et tête de série N.7. La rencontre a duré 1 heure et 21 minutes.

La Campinoise restait sur une élimination en demi-finale du tournoi WTA 250 de Guangzhou en Chine il y a trois semaines.