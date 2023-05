Greet Minnen en demi-finales: "cela me conforte dans l'idée que j'ai le niveau du top 100"

"Je pense que j'ai livré un match très solide", a confié Minnen. "Je me suis montrée très agressive, surtout après la perte du premier set. Je suis parvenue à remettre une couche et ça m'a permis de renverser la situation et de l'emporter. La pluie est venue interrompre les débats au début du troisième set, mais j'étais immédiatement au taquet dès la reprise. Je suis allée chercher les points et j'ai été récompensée. Cette victoire me conforte dans l'idée que j'ai le niveau pour figurer dans le top 100 et que je suis capable de rivaliser, et de battre, de bonnes joueuses. Je suis aussi en train de me prouver que je peux très bien jouer sur terre battue, cela n'a jamais été ma surface de prédilection. Peut-être que je devrai désormais revoir ma position".

Greet Minnen combine avec bonheur le simple et le double en Bretagne, où elle s'est qualifiée pour la finale aux côtés de la Néerlandaise Bibiane Schoofs. En simple, elle défiera samedi une autre Américaine, Katie Volymets (WTA 103), 21 ans, tombeuse de Maryna Zanevska (WTA 75) au deuxième tour.