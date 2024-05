Greet Minnen entre en demi-finales du double

Greet Minnen a franchi avec succès les quarts de finale (1er tour) du double au Trophée Clarins, le tournoi WTA125 de tennis disputé sur la terre battue du Racing au Bois de Boulogne à Paris et qui est doté de 115.000 euros.

La Campinoise, 68e mondiale en double, et sa partenaire la Britannique Heather Watson (WTA 45 en double) ont battu au premier tour la 2e tête de série composée de la Norvégienne Ulrikke Eikeri (WTA 28) et de l'Estonienne Ingrid Neel (WTA 33) 6-3 et 7-6 (7/3) après 1h25 de jeu.

Minnen/Watson rencontreront pour une place en finale l'Américaine Asia Muhammad (WTA 37) et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi (WTA 35).