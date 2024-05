Greet Minnen espère revenir à Paris pour les JO: "Ce serait magnifique"

"C'est un grand objectif de cette année", a-t-elle poursuivi. "L'an dernier, je n'aurais pas imaginé une seconde être si proche de vivre cet événement (NdlR : elle était encore 225e à la WTA en janvier 2023). Je suis une grande fan des Jeux. J'allume toujours la télévision dès que j'en ai l'occasion et je suis charmée par ces sportifs qui donnent quatre ans de leur vie pour participer. J'aime beaucoup l'athlétisme et la gymnastique. Et je suis tous les sports d'équipe avec les Belges. J'ai énormément d'admiration pour Nafi Thiam. C'est une athlète incroyable. L'heptathlon, c'est impressionnant. Et puis, il y a ces légendes comme Simone Biles. C'est remarquable ce qu'elle sait faire. Bref, ce serait magnifique. Et sinon, ce sera pour Los Angeles".