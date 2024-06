Greet Minnen et Alison Van Uytvanck atteignent les quarts de finale en simple

Greet Minnen est également en lice en double, où elle s'est alignée aux côtés d'Harriet Dart. Le duo belgo-britannique, classé 65e et 116e à la WTA en double, est qualifié pour les demi-finales. Elles y affronteront Emily Appleton et sa partenaire et compatriote Yuriko Lily Miyazaki (WTA 143 et 277 en double) ou l'Américaine Emina Bektas et la Serbe Aleksandra Krunic (WTA 709 et 99 en double).