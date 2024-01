Greet Minnen et Jodie Burrage déclarent forfait pour le 1er tour du double

Greet Minnen et sa partenaire britannique Jodie Burrage ont déclaré forfait peu avant leur match du premier tour du double du tournoi de tennis WTA 500 de Linz, épreuve sur surface dure dotée de 922.573 dollars, mercredi.

Minnen et Burrage devaient rencontrer les Italiennes Sara Errani et Jasmine Paolini. La raison du forfait n'a pas encore été communiquée. Plus tôt dans la journée, Burrage, 102e joueuse mondiale, s'était qualifiée pour les quarts de finale du simple en battant la Roumaine Jaqueline Cristian (WTA 89) 6-3, 7-6 (7/5). Minnen (WTA 74) avait elle été éliminée en qualifications.

Kimberley Zimmermann, l'autre Belge engagée en double, a été battue au premier tour, mardi, avec sa partenaire hongroise Anna Bondar.