Greet Minnen et la paire Gillé/Vliegen entrent en piste mardi à Melbourne

Minnen, 67e mondiale, montera sur le court N.17 en deuxième rotation pour affronter la Danoise Clara Tauson (WTA 96). Minnen, 26 ans, dispute le premier Grand Chelem de l'année pour la quatrième fois de sa carrière. Après avoir atteint le deuxième tour en 2020, elle avait été éliminée d'emblée en 2021 et 2022. L'an passé, elle avait échoué en qualifications.

Gillé (ATP 26 en double) et Vliegen (ATP 26 en double), qui commencent avec le statut de têtes de série N.15, joueront sur le même court en quatrième rotation. Le duo belge rencontrera la paire formée par le Tchèque Tomas Machac (non classé en double) et le Chinois Zhizhen Zhang (ATP 625 en double). En quatre participations, Gillé et Vliegen ont réussi à franchir une fois le premier tour, en 2020, s'arrêtant au deuxième tour.