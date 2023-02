Greet Minnen et Yanina Wickmayer, associées, passent le premier tour en double ITF

Greet Minnen et Yanina Wickmayer, associées, ont franchi le cap du premier tour du double au tournoi de tennis ITF doté de 60.000 dollars d'Altenkirchen, mardi, disputé sur moquette en Allemagne.

La paire belge, tête de série N.1, a pris la mesure des Allemandes Julia Middendorf et Joelle Steur en deux sets: 6-2 et 6-1 en 46 minutes de jeu à peine.

En quarts de finale, Minnen et Wickmayer seront opposées aux Autrichiennes Melanie Klaffner et Sinja Kraus.

Plus tôt dans la journée, Magali Kempen, qui fait la paire avec la Suissesse Xenia Knoll, s'était qualifiée aussi pour le deuxième tour en battant sur un double 6-4 la Russe Polina Kudermetova et la Serbe Lola Radivojevic.

En quarts de finale, Kempen et Knoll joueront soit contre la Roumaine Jaqueline Cristian et la Géorgienne Ekaterine Gorgodze, soit contre la Russe Alena Fomina-Klotz et l'Allemande Julia Lohoff (N.3).