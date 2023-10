Greet Minnen et Yanina Wickmayer battues en quarts de finale du double

Greet Minnen et Yanina Wickmayer (WTA 64 et 71 en double) ont été éliminées en quarts de finale du double au tournoi de tennis WTA 250 de Cluj-Napoca, joué sur surface dure et doté de 259.303 dollars, jeudi en Roumanie.

La paire belge, tête de série N.3, s'est inclinée 6-1, 6-2 face à la Slovène Dalia Jakupovic et la Russe Irina Khromacheva (WTA 103 et 65 en double) en 59 minutes.

Kimberley Zimmermann et sa partenaire hongroise Anna Bondar (WTA 60 et 55 en double) tenteront de se hisser dans le dernier carré du double jeudi. Le duo, tête de série N.2, affrontera la Française Leolia Jeanjean et l'Ukrainienne Valeriya Strakhova (WTA 320 et 124 en double).