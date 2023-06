Greet Minnen et Yanina Wickmayer expéditives en double

Greet Minnen (WTA 56 en double) et Yanina Wickmayer (WTA 81 en double) se sont qualifiées pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 250 de Rosmalen, épreuve sur gazon dotée de de259.303 dollars. Le duo belge a dominé 6-2, 6-2 en 52 minutes les Tchèques Anastasia Detiuc (WTA 84) et Jesika Maleckova (WTA 114 en double) au premier tour mercredi.

Minnen et Wickmayer rencontreront en quarts l'Américaine Nicole Melichar-Martinez (WTA 8 en double) et l'Australienne Ellen Perez (WTA 9 en double), têtes de série N.4, qui ont écarté 6-3, 6-2 Ysaline Bonaventure (WTA 317) et Kirsten Flipkens (WTA 47).

Peu avant son match du double, Minnen, 120e joueuse mondiale, avait été battue 6-2, 4-6, 6-3 par la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 71/N.7) au deuxième tour du simple.