Greet Minnen franchit le 1er tour avec succès

Greet Minnen (WTA 81) a remporté sa rencontre du premier tour du tournoi de tennis WTA 125 de Charleston, lundi en Caroline du Sud. La Campinoise a battu l'Allemande Tamara Korpatsch, 76e mondiale et 8e tête de série: 6-2 et 6-4. La balle de match s'est jouée 1 heure et 27 minutes après le premier service.