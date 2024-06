Greet Minnen manque la qualification pour la finale du double

Greet Minnen et sa partenaire britannique Harriet Dart (WTA 65 et 116 en double) ont manqué la qualification pour la finale du tournoi de tennis ITF W100 de Surbiton, épreuve sur gazon dotée de 100.000 dollars, jeudi, en Grande-Bretagne. Les deux joueuses se sont inclinées sèchement en demi-finale contre l'Américaine Emina Bektas et la Serbe Aleksandra Krunic (WTA 709 et 99 en double), 6-1, 6-3. La partie a duré un tout petit peu plus d'une heure.