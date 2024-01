Greet Minnen n'a "pas d'attentes particulières" contre Clara Tauson au premier tour

"Je n'ai pas d'attentes particulières", a-t-elle confié à l'Agence BELGA. "Chaque match doit être joué et sera difficile. Tauson est une jeune joueuse avec beaucoup de talent. Elle est costaude et essaie de faire la différence dès les premiers coups de raquette. Ce ne sera donc pas une partie de plaisir, mais je vais me battre sur chaque balle et tâcher de jouer le mieux possible. Je me suis préparée avec Yanina Wickmayer, mais aussi entraînée avec la Russe Blinkova et la Roumaine Cristian, et je suis avide d'en découdre. C'est toujours un plaisir de jouer en Australie. Il fait beau, les infrastructures sont top et le public est passionné."

Il s'agit de la quatrième participation de Greet Minnen à l'Open d'Australie, avec comme meilleur résultat une accession au deuxième tour. L'an dernier, la native de Turnhout avait échoué au premier tour des qualifications alors qu'elle était retombée dans les tréfonds du classement WTA à la suite d'une blessure au dos.