Greet Minnen n'a pas pu résister à la puissance d'Elena Rybakina

Greet Minnen (WTA 85) s'est inclinée sans surprise au premier tour du simple dames des Internationaux de France de tennis mardi. Sur la terre battue de Roland-Garros, la Campinoise de 26 ans a été dominée dans cette deuxième levée du Grand Chelem par la N.4 mondiale Elena Rybakina. La Kazakhe de 24 ans a conclu la rencontre en deux manches 6-2 et 6-3.

Après avoir gagné les deux premiers jeux, Minnen n'est pas parvenue à résister à la puissance et à la vitesse de son adversaire. Elle a concédé dix jeux consécutifs. La Belge a réussi un break pour mettre fin à la série (6-2, 4-1). Retrouvant de la confiance, Minnen réalisait un second break (5-3) et écartait aussi deux balles de match. Rybakina concluait toutefois par une victoire après 1h13 de jeu.

Il s'agissait d'une troisième rencontre entre les deux joueuses. Rybakina avait gagné les deux premières : à l'Open d'Australie en 2020 (2e tour 6-3, 6-4) et la même année au WTA 250 de Strasbourg (1er tour 7-5, 6-4).